Schianto sulla provinciale tra più mezzi | il bilancio è pesantissimo | 2 vittime

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Gravissimo incidente a Caresana, nei pressi di Vercelli. Due persone che viaggiavano su due moto differenti sono morti dopo essersi scontrate contro un’auto che viaggiava in direzione opposta. Lesono due uomini e avevano 65 e 68 anni. Il luogo dello scontro è la4, all’altezza della Cascina Scarampa, tra Caresana e Pezzana. Ancora da chiarire le cause. Certa solo la violenza dell’impatto. Le condizioni dei due motociclisti sono sembrate gravissime dal primo minuto. Per tentare un disperato soccorso è stato fatto atterrare anche l’elicottero ma entrambi i motociclisti sono spirati mentre i sanitari tentavano di rianimarli. A quanto riportano i media locali uno dei due uomini che hanno perso la vita era residente ia Caresana, l’altro viveva un centro della vicina lomellina. Entrambi erano appassionati motociclisti. Provvidenziale ...