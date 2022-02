Ricca per una pizza leggera fatta in casa: ecco come realizzarla (Di mercoledì 23 febbraio 2022) La ricetta della Fondazione Valter Longo in vista del World Obesity Day del 4 marzo, come unire gusto e alimentazione sana MILANO – È possibile non rinunciare al piacere della pizza, mantenendo un’alimentazione sana ed equilibrata? Certamente sì! L’esempio arriva da una ricetta tanto semplice quanto attenta agli ingredienti giusti. In primo luogo, l’uso della farina. come dichiara la Dott.ssa Romina Cervigni, responsabile scientifica della Fondazione Valter Longo, “Si raccomanda l’utilizzo di farine integrali. Di solito quando le pizzerie propongono “pizze integrali” si riferiscono a una piccola percentuale, anche del 5%, di farina integrale, mentre il 95% dell’impasto è costituito da farine raffinate; quindi, è un po’ fuorviante per il consumatore. Noi suggeriamo di utilizzare il 100% di farine integrali. Inoltre, la scelta di ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 23 febbraio 2022) La ricetta della Fondazione Valter Longo in vista del World Obesity Day del 4 marzo,unire gusto e alimentazione sana MILANO – È possibile non rinunciare al piacere della, mantenendo un’alimentazione sana ed equilibrata? Certamente sì! L’esempio arriva da una ricetta tanto semplice quanto attenta agli ingredienti giusti. In primo luogo, l’uso della farina.dichiara la Dott.ssa Romina Cervigni, responsabile scientifica della Fondazione Valter Longo, “Si raccomanda l’utilizzo di farine integrali. Di solito quando le pizzerie propongono “pizze integrali” si riferiscono a una piccola percentuale, anche del 5%, di farina integrale, mentre il 95% dell’impasto è costituito da farine raffinate; quindi, è un po’ fuorviante per il consumatore. Noi suggeriamo di utilizzare il 100% di farine integrali. Inoltre, la scelta di ...

