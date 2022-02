Palermo | proclamati 39 laureati all' Università internazionale di Gorazde

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Sono 39 gli studenti, tutti italiani, dell'di(Bosnia) che oggi, all'Albergo delle Povere di, sono statidottori in Fisioterapia. A presiedere la ...

Sono 39 gli studenti, tutti italiani, dell'Università internazionale di Gorazde (Bosnia) che oggi, all'Albergo delle Povere di Palermo, sono stati proclamati dottori in Fisioterapia. A presiedere la cerimonia, dove era presente anche la ministra per l'Università e Ricerca bosniaca Biljana Begovic, il rettore Salvatore Messina. Presente anche il rettore dell'Università degli Studi di Palermo Massimo Midiri.