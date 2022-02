Palacio show: doppietta e porta il Brescia in vetta (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Rodrigo Palacio, al ritorno da titolare, segna una doppietta e regala la vetta solitaria al Brescia Rodrigo Palacio è ritornato titolare con la maglia del Brescia, dopo quasi tre mesi, e ha disputato un match da vero protagonista. Prima il goal di destro al 19?, poi la rete del 2-0 al 51? regalano la vittoria alle Rondinelle nel match della venticinquesima giornata di Serie B contro l’Ascoli. Vittoria che consente loro di portare a casa tre punti fondamentali che valgono il ritorno in vetta, a +1 dal Lecce. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Rodrigo, al ritorno da titolare, segna unae regala lasolitaria alRodrigoè ritornato titolare con la maglia del, dopo quasi tre mesi, e ha disputato un match da vero protagonista. Prima il goal di destro al 19?, poi la rete del 2-0 al 51? regalano la vittoria alle Rondinelle nel match della venticinquesima giornata di Serie B contro l’Ascoli. Vittoria che consente loro dire a casa tre punti fondamentali che valgono il ritorno in, a +1 dal Lecce. L'articolo proviene da Calcio News 24.

