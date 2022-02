Napoli | è Osimhen l’arma anti Barcellona

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Spalletti ha inl’uomo in più delper andare all’assalto delin Europa League I gol diper il momento stanno salvando il, vedi Cagliari, è lui l’uomo della provvidenza in casa azzurra e Spalletti ha la sua arma contro il. Servirà una grande partita del nigeriano per assaltare gli spagnoli e provare a superare l’ostacolo bluagrana in Europa League.il garante del sogno. Lo riporta il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Da definire chi giocherà alle spalle di: il nigeriano sarà titolare come prima punta, sulla ... e con lui giocherà verosimilmente Fabian Ruiz anche perché Lobotka non recupera per......'Ill'ho dato favorito a inizio stagione insieme all'Inter. Per cui non sono sorpreso. Mi sorprende solo che sia molto legato a uno o due giocatori che fanno la differenza, vedi, per ...Il Napoli conta gli infortunati per la sfida con il Barcellona in Europa League: recuperano Politano e Di Lorenzo, dubbi o Insigne.Degli 11 club coinvolti nell'inchiesta della FIGC sulle plusvalenze, per tre di questi si ipotizza possano aver modificato parametri per l'iscrizione al campionato. Esclusi dalla lista gli scambi Arth ...