L’uomo che confessa di aver ucciso la madre a pugni in faccia a Napoli dopo una lite (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Nel quartiere Materdei di Napoli, in un palazzo di vico Paradiso alla Salute, lo scorso 14 febbraio alcuni agenti del commissariato Dante della Polizia di Stato sono intervenuti in un appartamento al piano terra trovando in camera da letto il cadavere di una donna con diversi ematomi sul volto. Subito sono intervenuti sul posto il pubblico ministero ed il personale della polizia Scientifica per i rilevi tecnici. La vicenda è stata resa nota soltanto oggi, circa dieci giorni dopo il fatto, e risale alla serata di San Valentino. L’uomo che confessa di aver ucciso la madre a pugni in faccia a Napoli Un giovane originario dello Sri Lanca – del quale non sono stati forniti né nome né età – è stato fermato ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Nel quartiere Materdei di, in un palazzo di vico Paradiso alla Salute, lo scorso 14 febbraio alcuni agenti del commissariato Dante della Polizia di Stato sono intervenuti in un appartamento al piano terra trovando in camera da letto il cade di una donna con diversi ematomi sul volto. Subito sono intervenuti sul posto il pubblico ministero ed il personale della polizia Scientifica per i rilevi tecnici. La vicenda è stata resa nota soltanto oggi, circa dieci giorniil fatto, e risale alla serata di San Valentino.chedilainUn giovane originario dello Sri Lanca – del quale non sono stati forniti né nome né età – è stato fermato ...

