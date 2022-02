Liverpool-Leeds | formazioni ufficiali | Klopp con Salah | Mané e Diaz C’è Rodrigo

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Ildi Jurgenospita ildi Marcelo Bielsa nel match valido per il recupero della diciannovesima giornata di Premier League: ecco le

Advertising

sportface2016 : #PremierLeague Le formazioni ufficiali di #Liverpool #Leeds #LIVLEE - ItaliaFpl : Ecco le formazioni ufficiali di Liverpool-Leeds: tornano TAA e Robertson nei Reds mentre Bielsa fa tornare titolari… - sp1873 : RT @facciacalcio: Gordon Strachan e John Barnes durante la sfida tra Leeds United e Liverpool della stagione 1990/1991 - facciacalcio : Gordon Strachan e John Barnes durante la sfida tra Leeds United e Liverpool della stagione 1990/1991 - pasqlaragione : @90Valla Fai bene dai, io guardo Liverpool-Leeds ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Liverpool Leeds

Ilsecondo deve recuperare la 19a giornata contro ildi Marcelo Bielsa : con una vittoria la squadra di Klopp accorcerebbe sul City salendo a - 3 da Guardiola; sono otto le vittorie ...Le formazioni ufficialiUnited:Tutto pronto per Liverpool-Leeds. Nel match valido per il recupero della diciannovesima giornata del massimo campionato inglese, la compagine di Klopp ospita la squadra di Bielsa. La sfida è in ...Le formazioni ufficiali di Liverpool-Leeds United, recupero della 19ª giornata della Premier League 2021/2022: le scelte dei due tecnici.