LIVE Sinner-Murray, ATP Dubai 2022 in DIRETTA: orario e programma. Caccia alla prima vittoria con un Fab4 (Di mercoledì 23 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La cronaca del match con Davidovich Fokina – L’evoluzione del ranking di Sinner Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match Sinner-Murray, valevole per il secondo turno del torneo ATP di Dubai. L’altoatesino va a Caccia dei quarti di finale. Per il numero dieci del mondo è il primo torneo dall’addio a Riccardo Piatti e segna l’inizio del nuovo corso tecnico con Simone Vagnozzi. E’ stato un esordio durissimo quello di ieri contro lo spagnolo Davidovich Fokina, con l’azzurro che ha annullato tre match point, recuperando anche dal 5-2 nel secondo set, per poi imporsi al terzo. Anche per Murray è stata una prima ostica a ... Leggi su oasport (Di mercoledì 23 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa cronaca del match con Davidovich Fokina – L’evoluzione del ranking diBuongiorno e bentrovatidel match, valevole per il secondo turno del torneo ATP di. L’altoatesino va adei quarti di finale. Per il numero dieci del mondo è il primo torneo dall’addio a Riccardo Piatti e segna l’inizio del nuovo corso tecnico con Simone Vagnozzi. E’ stato un esordio durissimo quello di ieri contro lo spagnolo Davidovich Fokina, con l’azzurro che ha annullato tre match point, recuperando anche dal 5-2 nel secondo set, per poi imporsi al terzo. Anche perè stata unaostica a ...

