Lite tra Mara Venier e la figlia di Lamberto Sposini | un compleanno rovinato?

Leggi su ultimenotizieflash

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Mentresi diverte sulla neve passando splendide giornate con famiglia e amici, arriva notizia della presuntacon ladi. Sembra che la festa didel giornalista non sia stata perfetta ma rovinata da un’accesa discussione. E’ Dagopsia a riportare la notizia e non può che dispiacere a tutti. Facciamo un passo indietro a quandoera sul treno per raggiungere casa di. Giusto il tempo di dare un bacio al collega con cui ha condiviso tanto e poi è risalita sul treno direzione Roma. La sera l’abbiamo vista a cena con suaElisabetta, Gerry Calà e altre persone a lei care. Pensavamo che la fretta nel salutare ...