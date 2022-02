La Federazione sci attacca la Quario: «Gravi le accuse ai medici di dire il falso sugli atleti» (Di mercoledì 23 febbraio 2022) La Federazione sport invernali, con tempi pachidermici, prende posizione. Dirama un comunicato che prima spara nel mucchio contro le polemiche ma poi va giù duro (senza peraltro citarla) contro Ninna Quario madre di Federica Brignone che aveva accusato Sofia Goggia di aver enfatizzato l’entità del proprio infortunio. Nella prima parte del comunicato, che qui riportiamo dopo, la Federazione se la prende con le troppe polemiche che hanno finito col nascondere gli ottimi risultati ottenuti alle Olimpiadi. Cominciamo dalla parte più interessante: “La Federazione, inoltre intende tutelare l’operato della propria Commissione Medica, additata – in modo estremamente grave – di raccontare falsità in merito allo stato di salute degli atleti che ha in cura – si legge ancora nella nota – La Commissione Medica ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Lasport invernali, con tempi pachidermici, prende posizione. Dirama un comunicato che prima spara nel mucchio contro le polemiche ma poi va giù duro (senza peraltro citarla) contro Ninnamadre di Federica Brignone che aveva accusato Sofia Goggia di aver enfatizzato l’entità del proprio infortunio. Nella prima parte del comunicato, che qui riportiamo dopo, lase la prende con le troppe polemiche che hanno finito col nascondere gli ottimi risultati ottenuti alle Olimpiadi. Cominciamo dalla parte più interessante: “La, inoltre intende tutelare l’operato della propria Commissione Medica, additata – in modo estremamente grave – di raccontare falsità in merito allo stato di salute degliche ha in cura – si legge ancora nella nota – La Commissione Medica ...

