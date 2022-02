Juve, infortunio Kaio Jorge: si teme rottura del tendine rotuleo (Di mercoledì 23 febbraio 2022) (Adnkronos) – Nuovo infortunio per la Juventus che rischia di perdere per un lungo periodo Kaio Jorge. Il ventenne attaccante brasiliano è stato costretto al cambio al 23? del primo tempo a causa di un serio problema al ginocchio durante l’incontro tra la Juventus Under 23 e la Pro Patria, match valido per la 22esima giornata di Serie C. Trasportato in barella, Kaio Jorge è uscito in lacrime. Lo staff medico del club bianconero non ha ancora diffuso una diagnosi, per la quale bisognerà attendere gli esami strumentali a cui il giovane attaccante si sottoporrà nelle prossime ore, ma dopo i primi controlli si teme la rottura del tendine rotuleo e di conseguenza un lungo stop. L'articolo proviene da ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 23 febbraio 2022) (Adnkronos) – Nuovoper lantus che rischia di perdere per un lungo periodo. Il ventenne attaccante brasiliano è stato costretto al cambio al 23? del primo tempo a causa di un serio problema al ginocchio durante l’incontro tra lantus Under 23 e la Pro Patria, match valido per la 22esima giornata di Serie C. Trasportato in barella,è uscito in lacrime. Lo staff medico del club bianconero non ha ancora diffuso una diagnosi, per la quale bisognerà attendere gli esami strumentali a cui il giovane attaccante si sottoporrà nelle prossime ore, ma dopo i primi controlli siladele di conseguenza un lungo stop. L'articolo proviene da ...

