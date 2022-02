Ilary Blasi | la bomba è esplosa | spunta un nome vip dietro la crisi col marito

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) La presuntadi coppia tra Francesco Totti econtinua a riempire le cronache di gossip. La storia tra una delle coppie più glamour è deflagrata dopo 20 anni di conoscenza e 16 di matrimonio. I due hanno anche tre figli: Cristian, Chanel e Isabel. I bene informati parlano di unache avrebbe allontanato l’ex capitano della Roma e la conduttrice. E si fanno insistenti le voci di tradimenti. Dagospia è stato il primo a rilasciare l’indiscrezione, puntando l’attenzione su un litigio avvenuto a inizio febbraio tra i due mentre si trovavano in gita con i figli. Il quotidiano Repubblica, poi, ha aggiunte delle nuove informazioni raccontando che i due presto cominceranno a vivere in case diverse. Questo ciò che si legge sul giornale: “I maligni dicono che lei ha voluto prendere il controllo totale ...

e Francesco Totti? "Triste che la notizia arrivi da altri e non da loro, ci vorrebbe rispetto soprattutto per i figli". 23 febbraio 2022La telenovela incentrata sulla presunta fine del matrimonio tra Francesco Totti eè appena cominciata. Nuovi tasselli si aggiungono a completare la vicenda: dopo la stringata smentita dell'ex calciatore arrivano adesso le parole dell'ex marito della presunta nuova ...