Il commento fuori luogo di Ezio Greggio su Achille Lauro che "sarebbe stato più adatto a San Patrignano"

Una battuta infelice in apertura di trasmissione. Protagonista Ezio Greggio, storico conduttore di Striscia la Notizia, che ha provato a fare ironia su Achille Lauro. Tutto nasce dalla vittoria del cantante nato a Verona ma cresciuto a Roma che, nei giorni scorsi, ha trionfato al Festival di San Marino con la sua "Stripper", assicurandosi un posto all'Eurovision Song Contest in programma a Torino dal 10 al 14 maggio. E proprio in questo contesto, per assonanza con i "Santi", il volto della trasmissione satirica di casa Mediaset ha deciso di rendere pubblico ai suoi telespettatori quel commento fuori luogo.

