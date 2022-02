Highlights e gol Teramo-Modena 1-2, Serie C 2021/2022 girone B (VIDEO) (Di giovedì 24 febbraio 2022) Il VIDEO con Highlights e gol di Teramo-Modena 1-2, recupero del girone B della Serie C 2021/2022. Al “Bonolis” gli emiliani vincono in rimonta, archiviano il ventunesimo risultato utile consecutivo e per una notte superano la Reggiana in testa alla classifica. Decisiva la doppietta di Tremolada, che prima risponde al rigore di Arrigoni nel finale di primo tempo e poi a sua volta segna dal dischetto nel secondo tempo regalando tre punti pesantissimi agli uomini di Tessier. LA CRONACA DEL MATCH GLI Highlights SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 24 febbraio 2022) Ilcone gol di1-2, recupero delB della. Al “Bonolis” gli emiliani vincono in rimonta, archiviano il ventunesimo risultato utile consecutivo e per una notte superano la Reggiana in testa alla classifica. Decisiva la doppietta di Tremolada, che prima risponde al rigore di Arrigoni nel finale di primo tempo e poi a sua volta segna dal dischetto nel secondo tempo regalando tre punti pesantissimi agli uomini di Tessier. LA CRONACA DEL MATCH GLISportFace.

