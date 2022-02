Fondi, anziani a lezione di… truffa: per evitare di diventare vittime di raggiri (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Fondi – Come insegnare ad un anziano a riconoscere un malintenzionato? Quali sono le truffe più frequenti e quali gli indizi che dovrebbero mettere sull’attenti chi spesso si ritrova solo in casa? Per prevenire questi reati tutt’altro che rari e per fornire uno strumento in più a chi spesso è solo, indifeso e spaesato, il Commissariato di Polizia di Fondi, con il coordinamento della Questura di Latina e la collaborazione del Comune di Fondi, ha organizzato una giornata di sensibilizzazione, informazione e prevenzione. L’incontro si terrà lunedì 7 marzo, alle 15:30, presso il centro anziani “Domenico Purificato” con sede in piazza IV Novembre. Possono partecipare tutti gli iscritti ma anche chi è semplicemente interessato all’argomento. “La prevenzione non ha età” recita la locandina e, con questo slogan, gli ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 23 febbraio 2022)– Come insegnare ad un anziano a riconoscere un malintenzionato? Quali sono le truffe più frequenti e quali gli indizi che dovrebbero mettere sull’attenti chi spesso si ritrova solo in casa? Per prevenire questi reati tutt’altro che rari e per fornire uno strumento in più a chi spesso è solo, indifeso e spaesato, il Commissariato di Polizia di, con il coordinamento della Questura di Latina e la collaborazione del Comune di, ha organizzato una giornata di sensibilizzazione, informazione e prevenzione. L’incontro si terrà lunedì 7 marzo, alle 15:30, presso il centro“Domenico Purificato” con sede in piazza IV Novembre. Possono partecipare tutti gli iscritti ma anche chi è semplicemente interessato all’argomento. “La prevenzione non ha età” recita la locandina e, con questo slogan, gli ...

