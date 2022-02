Covid, Draghi: non prorogheremo emergenza dopo 31 marzo (Di mercoledì 23 febbraio 2022) "Voglio annunciare che è intenzione del Governo non prorogare lo stato d'emergenza oltre il 31 marzo". Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi, parlando al Maggio Musicale Fiorentino. 23 ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 23 febbraio 2022) "Voglio annunciare che è intenzione del Governo non prorogare lo stato d'oltre il 31". Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario, parlando al Maggio Musicale Fiorentino. 23 ...

