Caro carburanti, autotrasportatori in rivolta: tir in protesta dalla Puglia alla Sicilia. A Foggia un accoltellato. "Servono interventi urgenti" (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Si moltiplicano sulle statali e lungo le autostrade le proteste degli tir contro il Caro carburante, che rischia di penalizzare fortemente il settore dei trasporti. dalla Calabria alla Campania, passando per la Puglia, dove si registra un ferito nel Foggiano, è stata un'altra giornata di sit-in e blocchi da parte degli autotrasportatori. Così anche parte del mondo politico delle Regioni si mobilita per chiedere al governo un intervento urgente e decisivo. Decine di autotrasportatori calabresi hanno organizzato questa mattina un sit-in nei pressi degli svincoli dell'A2 di Gioia Tauro e di Rosarno, con l'intenzione di raggiungere assieme la città di Palmi. Una iniziativa pacifica, ma che secondo i partecipanti potrebbe alzarsi di livello fino al blocco ...

