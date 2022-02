Calenda | un leader che confonde così i nessi di causalità mi pare inadeguato

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) di Pietro Francesco Maria De Sarlo Dopo un comizio De Gaulle fu avvicinato da un supporter che gli disse: “Mio generale, morte ai cretini!” Il generale rispose: “Programma troppo ambizioso!”. Mi è venuto in mente questo aneddoto seguendo il congresso di Azione. Sono rimasto impressionato dal manifesto che porta la firma di Carlo. Non c’è solo la morte di quelli che per lui sono i cretini, populisti e sovranisti, ma c’è tutto. Dalla giustizia sociale alla scuola, dalla creazione dell’Europa federale alla sconfitta del cinismo. Manca solo, a voler essere pignoli, la fine della fame nel mondo e la pace universale. Però qualche dubbio mi rimane, a partire dall’incipit: “Nessuna maledizione ci condanna a dover scegliere tra i disastri dei populisti e quelli dei sovranisti.” A quanto mi risulta i populisti e sovranisti, che mi è parso di capire ...

Dopo un comizio De Gaulle fu avvicinato da un supporter che gli disse: "Mio generale, morte ai cretini!" Il generale rispose: "Programma troppo ambizioso!". Mi è venuto in mente questo aneddoto seguen ...
Alle comunali il sindaco uscente Marco Bucci, sostenuto dal centrodestra, ha raccolto l'endorsement di Azione. Potrebbe essere una mossa per mettere in crisi la Lega ancora in lite col presidente dell ...