Ascolti Tv 22 febbraio 2022 | la Juve vince in tv contro Lea Bene Rai2

Advertising

antoniogenna : Ieri e oggi in TV 23/02/2022 — Ascolti italiani di martedì 22 febbraio 2022: 5,3 milioni (21,2%) per l’incontro di… - QuiMediaset_it : Su #Canale5 ascolti record per il match di #ChampionsLeague #VillarealJuventus che domina la prima serata con 5.30… - VelvetMagIta : #AscoltiTv martedì 22 febbraio 2022: vince la Juve su Canale 5 con il 21.2% su Lea al 20.7% #VelvetMag #Velvet - occhio_notizie : Lea un nuovo giorno conquista il pubblico del martedì sera?? #datiauditel #ascoltitv - Affaritaliani : Ascolti TV ieri 22 febbraio 2022: DiMartedì batte Cartabianca e Fuori dal Coro -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti febbraio

del 222022. In prima serata su Canale5 l'ottavo di finale di Champions League Villarreal - Juventus è stato seguito da una media di 5.336.000 spettatori (21,2%). Su Rai1 la fiction ...Per la d'Urso è un record stagionale. Pomeriggio 5 arriva al 17%, un testa a testa con La vita in diretta di Matano che segna il 18%. Quella di ieri, 22, sembra essere finora la puntata più seguita di Pomeriggio5 dall'inizio della stagione televisiva. E i dati, al circa di ascolto, fa gioire Barbarella che si appresta ad approdare in prima ...Discovery ha annunciato record di ascolti ed engagement sulle proprie piattaforme digitali per i Giochi Olimpici Invernali, guidati dall’appeal ...Boom di ascolti per Mattino 5 News che continua non solo a battere Rai 1 ma anche a portare a casa numeri davvero ottimi ...