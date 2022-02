Amici, Christian e Calma ultimi in classifica: vicini all’abbandono? (Di mercoledì 23 febbraio 2022) La corsa verso il Serale di Amici continua per gli allievi della scuola di Canale 5. Ormai i professori hanno già dato i primi verdetti per la fase successiva al pre-serale. Per il momento Sissi, Alex, Dario e Michele sono i primi ad aver ricevuto la maglia dorata, ai quali si è aggiunta anche Carola … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 23 febbraio 2022) La corsa verso il Serale dicontinua per gli allievi della scuola di Canale 5. Ormai i professori hanno già dato i primi verdetti per la fase successiva al pre-serale. Per il momento Sissi, Alex, Dario e Michele sono i primi ad aver ricevuto la maglia dorata, ai quali si è aggiunta anche Carola … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

simonbalanceca : Non c è altro da aggiungere, ha detto tutto LUI. ?????????????? #christianstefanelli @turbojr_ #Amici21 @AmiciUfficiale… - borio_simone : @NinniGiulia @MelissaRocca_ Pian pianino ritornerà il sorriso. I momenti difficili sono duri ma ti rafforzano. Capi… - LIReMa4 : RT @FedericaParlat6: I ragazzi per cui ho una crush in questa edizione di Amici? -Mattia(anche se è andato via) -Christian -Crytical -LDA -… - amici_love9 : @Ofelieh @nonsonofraa sisi anche io devo vedere di più di john però nel suo é bravissimo poi lo vorrei vedere nel m… - _aissatouu_ : io pretendo un risarcimento quando Christian uscirà da amici -