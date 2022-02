Vlahovic troppo isolato: Allegri, è questo il modo migliore per sfruttarlo? (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Nella gara di andata degli ottavi di finale di Champions League, la Juve pareggia per 1 - 1 in casa del Villarreal. In gol Vlahovic e Parejo. Il commento degli inviati della Gazzetta all'Estadio de la Ceramica, Fabiana Della Valle e Luca Bianchin Leggi su video.gazzetta (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Nella gara di andata degli ottavi di finale di Champions League, la Juve pareggia per 1 - 1 in casa del Villarreal. In gole Parejo. Il commento degli inviati della Gazzetta all'Estadio de la Ceramica, Fabiana Della Valle e Luca Bianchin

OdeonZ__ : Vlahovic troppo isolato: Allegri, è questo il modo migliore per sfruttarlo? - LuxTerna88 : Aver perso a gennaio 4 giocatori in rosa (bentancur, chiesa, kulusevski e ramsey) per prenderne solo 2 (zakaria e v… - antocheeks96 : Ma poi era fallo su Vlahovic all'inizio dell'azione porco mondo. Quello che va detto,va detto. Troppo ossessionati… - gobbo_sicano : RT @Vink901: Giocare così va bene in Intertoto. In Champions si gioca un altro calcio. Noi abbiamo giochicchiato, per un po'. Troppo poco.… - MikiG78 : RT @Vink901: Giocare così va bene in Intertoto. In Champions si gioca un altro calcio. Noi abbiamo giochicchiato, per un po'. Troppo poco.… -