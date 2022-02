Uomini e Donne, scontro acceso in studio: si viene alle mani? (Di martedì 22 febbraio 2022) Le anticipazioni della prossima puntata di Uomini e Donne vedranno un acceso scontro in studio Stando alle anticipazioni di Uomini e Donne, riguardanti la puntata di questo martedì 22 febbraio, torna protagonista Gemma Galgani. La dama torinese si schiererà contro Nadia ed ad intervenire sarà Tina Cipollari: cosa succederà oggi pomeriggio. Tutte le anticipazioni sulla nuova puntata del dating show (via Screenshot)Spuntano le prime anticipazioni sulla puntata odierna di Uomini e Donne, infatti Gemma Galgani tornerà la protagonista assoluta dopo settimane in cui si è vista pochissimo. Fatta eccezione di Ida Platano, la dama torinese negli anni in trasmissione non è riuscita a stringere facilmente dei ... Leggi su vesuvius (Di martedì 22 febbraio 2022) Le anticipazioni della prossima puntata divedranno uninStandoanticipazioni di, riguardanti la puntata di questo martedì 22 febbraio, torna protagonista Gemma Galgani. La dama torinese si schiererà contro Nadia ed ad intervenire sarà Tina Cipollari: cosa succederà oggi pomeriggio. Tutte le anticipazioni sulla nuova puntata del dating show (via Screenshot)Spuntano le prime anticipazioni sulla puntata odierna di, infatti Gemma Galgani tornerà la protagonista assoluta dopo settimane in cui si è vista pochissimo. Fatta eccezione di Ida Platano, la dama torinese negli anni in trasmissione non è riuscita a stringere facilmente dei ...

