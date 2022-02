Ucraina-Russia, Putin: “Nessuna interruzione a forniture gas” (Di martedì 22 febbraio 2022) (Adnkronos) – Crisi Ucraina-Russia, Mosca non intende interrompere le forniture di gas sui mercati globali. Lo ha assicurato il presidente Vladimir Putin all’indomani del riconoscimento delle due Repubbliche autoproclamate nel Donbass. “Un uso più ampio del gas naturale, uno dei tipi di combustibile più rispettosi dell’ambiente, è piuttosto rilevante in questa fase. La Russia è orientata a continuare la fornitura senza interruzioni di questa risorsa energetica, compreso il gas naturale liquefatto, sui mercati globali”, ha dichiarato Putin nel suo discorso a un forum dei Paesi esportatori di gas, secondo quanto riferito dal Cremlino sul suo sito. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 22 febbraio 2022) (Adnkronos) – Crisi, Mosca non intende interrompere ledi gas sui mercati globali. Lo ha assicurato il presidente Vladimirall’indomani del riconoscimento delle due Repubbliche autoproclamate nel Donbass. “Un uso più ampio del gas naturale, uno dei tipi di combustibile più rispettosi dell’ambiente, è piuttosto rilevante in questa fase. Laè orientata a continuare la fornitura senza interruzioni di questa risorsa energetica, compreso il gas naturale liquefatto, sui mercati globali”, ha dichiaratonel suo discorso a un forum dei Paesi esportatori di gas, secondo quanto riferito dal Cremlino sul suo sito. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

