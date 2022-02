Totti e Ilary Blasi: niente “e vissero per sempre felici e contenti” (Di martedì 22 febbraio 2022) Dopo la rottura tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, sembra essere arrivata al capolinea anche la storia d’amore tra due volti molto amati dagli italiani. Secondo alcune indiscrezioni, Francesco Totti e Ilary Blasi si sarebbero lasciati dopo quasi 20 anni d’amore. Il Corriere della Sera ha lanciato una vera e propria bomba: sembrerebbe che la rottura tra i due sia stata scatenata da un flirt di Ilary Blasi con un collega televisivo, ma queste sono soltanto indiscrezioni. “Le cose con Francesco funzionano, ma nella vita non si sa mai, tutto può cambiare. Voglio essere indipendente e non appesa ad un uomo“, aveva confessato qualche tempo fa Ilary Blasi durante un’intervista. La presunta rottura si sarebbe concretizzata per colpa di una lite il 5 febbraio durante ... Leggi su zon (Di martedì 22 febbraio 2022) Dopo la rottura tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, sembra essere arrivata al capolinea anche la storia d’amore tra due volti molto amati dagli italiani. Secondo alcune indiscrezioni, Francescosi sarebbero lasciati dopo quasi 20 anni d’amore. Il Corriere della Sera ha lanciato una vera e propria bomba: sembrerebbe che la rottura tra i due sia stata scatenata da un flirt dicon un collega televisivo, ma queste sono soltanto indiscrezioni. “Le cose con Francesco funzionano, ma nella vita non si sa mai, tutto può cambiare. Voglio essere indipendente e non appesa ad un uomo“, aveva confessato qualche tempo fadurante un’intervista. La presunta rottura si sarebbe concretizzata per colpa di una lite il 5 febbraio durante ...

Advertising

trash_italiano : Io già non riuscivo a lasciarmi andare nei rapporti. Dopo aver letto della presunta crisi tra Ilary Blasi e Frances… - Corriere : Totti e Ilary Blasi in crisi: la coppia verso la separazione dopo 17 anni - fanpage : Francesco Totti e Ilary Blasi sarebbero vicini alla separazione dopo 17 anni di matrimonio - Giordan48430646 : RT @lefrasidiosho: Totti - Ilary, Di Maio vola all'Eur per evitare la crisi #Totti #Ilary #DiMaio - xjthatsamoree : RT @margotsbullock: continuando ad ignorare questa crisi tra totti e ilary non è vero niente la dovete smettere -