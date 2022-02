Quando riaprono le discoteche? Ultime novità febbraio e Carnevale e divieto feste in piazza (Di martedì 22 febbraio 2022) La morsa del Covid si attenua in Italia, ma restano le restrizioni. In molti, a questo proposito, si chiedono Quando riaprono le discoteche e Quando verrà meno il divieto di feste in piazza e all’aperto, in particolare con l’avvicinarsi delle festività di Carnevale e di San Valentino, le due festività di febbraio che spesso portano buoni incassi ai gestori dei locali e agli organizzatori di eventi. Per quanto riguarda queste riaperture, il Governo continua a essere cauto e dovrà decidere nel nuovo consiglio dei ministri del 31 gennaio se rinnovare o meno queste misure, visto che la data di scadenza è proprio quella dell’ultimo giorno del primo mese dell’anno. Stando alle decisioni, le discoteche resteranno chiuse ... Leggi su sportface (Di martedì 22 febbraio 2022) La morsa del Covid si attenua in Italia, ma restano le restrizioni. In molti, a questo proposito, si chiedonoleverrà meno ildiine all’aperto, in particolare con l’avvicinarsi delle festività die di San Valentino, le due festività diche spesso portano buoni incassi ai gestori dei locali e agli organizzatori di eventi. Per quanto riguarda queste riaperture, il Governo continua a essere cauto e dovrà decidere nel nuovo consiglio dei ministri del 31 gennaio se rinnovare o meno queste misure, visto che la data di scadenza è proprio quella dell’ultimo giorno del primo mese dell’anno. Stando alle decisioni, leresteranno chiuse ...

Ultime Notizie dalla rete : Quando riaprono Visitare la Puglia: i nostri consigli I negozi riaprono fino a tardi e le famiglie partecipano alla passeggiata rituale serale. Abbiamo ... Quando qualcosa non sembrava chiaro, istruzioni su come arrivare a una particolare linea ferroviaria,...

Andrea Crisanti: 'Non ho guadagnato nulla da pandemia, non devo giustificare come ho comprato questa villa' ... si prendono carico di un bene e lo riaprono al pubblico'. Bonus tamponi 'La quarta dose non può ... quando vanno a trovare i propri cari, non li infettino. Bisogna cambiare il paradigma'.

Andrea Crisanti: «Non ho guadagnato nulla da pandemia, non devo giustificare come ho comprato questa villa» Vi Il Gazzettino Automobilisti, pazienza. Riapre il cantiere sulla Como-Chiasso, durerà sino all'estate Le conseguenze dei lavori strutturali alla galleria San Fermo Sud avevano comportato importati disagi al traffico ed erano stati sospesi a novembre. Ora si ricomincia e i tempi saranno lunghi. Possibi ...

Rimini riapre a Pasqua con 500 alberghi Saranno circa 500 gli alberghi di Rimini che - si stima - verranno aperti per il periodo pasquale: i 300 annuali che ripartiranno in occasione del Sigep, il Salone della gelateria e della pasticceria ...

