' Lezioni di letteratura' | a Roma un' occasione unica per riscoprire i classici e non solo

Advertising

Gabri_927 : @_rue126_ Il problema è che si da troppa importanza alla letteratura tralasciando la grammatica, ricordo di aver fa… - CorriereAlbaBra : Dalla letteratura alla pittura, dalla storia all’informatica: per gli studenti dai capelli bianchi, ma anche per i… - Zakinus : Roma, all'Auditorium tornano dieci lezioni di letteratura - RandomTizzy : RT @SMattonista: ???? #ScuolaMattonista ???? Settimana carica con la solita coppia di lezioni del prof @SynesiusC e con l’avvio del nuovo cor… - Efesto88 : RT @SMattonista: ???? #ScuolaMattonista ???? Settimana carica con la solita coppia di lezioni del prof @SynesiusC e con l’avvio del nuovo cor… -

Ultime Notizie dalla rete : Lezioni letteratura

Globalist.it

Diecidi scrittori e intellettuali per andare alla scoperta di varie opere letterarie. È il ciclo di 'di' , che da anni la Fondazione Musica per Roma produce in collaborazione con la Fondazione De Sanctis e che si svolgeranno dal 26 febbraio al 21 maggio all'Auditorium. L'...Dallaalla pittura, dalla storia all'informatica: per gli studenti dai capelli bianchi, ma ...presso la sala convegni del Centro Culturale "Cascina del Parroco" con un programma di...È il ciclo di ‘Lezioni di Letteratura’, che da anni la Fondazione Musica per Roma produce in collaborazione con la Fondazione De Sanctis e che si svolgeranno dal 26 febbraio al 21 maggio ...La letteratura è il modo più semplice per ricordare, che si tratti di portare alla memoria i ricordi della Shoah, al fine di non ripetere mai più gli stessi errori, oppure per trovare conforto da una ...