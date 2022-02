Inflazione | a gennaio +4 | 8% annuo | record da aprile 1996

(Di martedì 22 febbraio 2022) (Adnkronos) – L’Istat conferma il dato sull’dicon un indice nazionale dei prezzi al consumo che registra un aumento dell’1,6% su base mensile e del 4,8% su base annua (da +3,9% del mese precedente), attestandosi ai valori più alti da. L’Istituto segnala come l’ulteriore e marcata accelerazione dell’su base annua è dovuta prevalentemente ai prezzi dei Beni energetici (la cui crescita passa da +29,1% di dicembre a +38,6%), in particolare a quelli della componente regolamentata (da +41,9% a +94,6%), e in misura minore ai prezzi dei Beni energetici non regolamentati (da +22,0% a +22,9%), dei Beni alimentari non lavorati (da +3,6% a +5,3%). L’Istat evidenzia invece il rallentamento dei prezzi dei Servizi relativi ai trasporti (da +3,6% a +1,5%). L’ ...

E' quanto afferma la Coldiretti in occasione della diffusione dei dati Istat sull'che evidenziano un aumento del 4,8% con un balzo del 38,6 % per l'energia e del 3,6 % alimentari....2022 sul territorio comunale di Modena, risulta in aumento sia su base tendenziale annua (+ 4,7 per cento) sia su base congiunturale rispetto al mese di dicembre 2021 ( +1,8 %). L'...E’ quanto afferma la Coldiretti in occasione della diffusione dei dati Istat sull’inflazione a gennaio che evidenziano un aumento del 4,8% con un balzo del 38,6 % per l’energia e del 3,6 % alimentari.L’inflazione prosegue quindi la sua accelerazione ... Gli indici dei prezzi al consumo dello scorso gennaio 2022 sono stati elaborati nel contesto delle misure adottate con il Dpcm per ...