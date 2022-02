GF Vip 6 | Gianmaria e Federica si sono lasciati? L’ex gieffina risponde a Sophie Codegoni

(Di martedì 22 febbraio 2022) Come nelle edizioni precedenti, anche il GF Vip 6 ha assistito alla nascita di alcune coppie all’interno della casa. Tra le altre, a suscitare grandi emozioni da parte dei telespettatoristatiCalemme eAntinolfi. Il loro è stato un inizio un po’ in sordina, ma una volta usciti dal reality i due … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

...18% di share 43puntata: 3.551.000 spettatori pari al 22,87% di share Grande Fratello6, il cast ...Grimaldi Carmen Russo Valeria Marini con Giacomo Urtis Manuel Bortuzzo Federica Calemme...e Federica replicano alla teoria di Sophie Contro ogni aspettativa, Federica esono ufficialmente una coppia e dopo l'esperienza al Grande Fratellosi sono legati sempre di ...Sophie ha difatti espresso perplessità sulla coppia, nata all’interno del GF Vip, sentenziando: “Secondo me non stanno più insieme con Gianmaria!”. Dal canto suo, la ragazza non ha potuto ...Ieri sera, lunedì 21 febbraio 2022, una nuova puntata del Grande Fratello Vip è andata in onda come sempre su canale ... Uomini e Donne ha ipotizzato che secondo lei Federica Calemme e Gianmaria ...