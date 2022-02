Enzo Iacchetti | tutta la verità sulla Corvaglia | “Ho iniziato a sgridarla”

Leggi su topicnews

(Di martedì 22 febbraio 2022)e Maddalenahanno avuto una relazione sentimentale terminata ormai diversi anni fa. Ecco svelate le ragioni A distanza di molto tempo, il noto presentatore televisivo è tornato a parlare della sua ex. In realtà,si è soffermato in particolar modo sulle cause che hanno portato alla rottura. Lo ha fatto in occasione di un’intervista concessa ormai alcuni anni orsono, all’interno della quale ha espresso una serie di considerazioni personali.(Instagram)Maddalena edsi sono conosciuti verso l’inizio degli anni duemila, periodo in cui la showgirl ha vestito i panni della “velina” all’interno del tg satirico di Canale 5. Nel 2002 si sono fidanzati, restando insieme per circa sei anni, ossia fino al ...