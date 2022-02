Crisi-Ucraina, per voi è un altro fallimento dell'Europa? (Di martedì 22 febbraio 2022) {"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Sì","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"No","index":1},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Troppo presto per dirlo","index":2} Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 22 febbraio 2022) {"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Sì","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"No","index":1},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Troppo presto per dirlo","index":2}

Advertising

lauraboldrini : Lo scenario peggiore possibile: #Putin ha riconosciuto l’indipendenza del #Donbass, provocando la reazione dell’Ucr… - Agenzia_Ansa : Crisi Ucraina, l'Ue: 'Reagiremo con fermezza, unità e determinazione'. Michel: 'Violati il diritto internazionale e… - MediasetTgcom24 : Crisi ucraina, Di Maio: 'L'Italia condanna la decisione di Putin' #donbass #luigidimaio #ucraina #russia #putin… - fisco24_info : Oro: in netto rialzo su crisi Ucraina, 1.911 dollari l'oncia: In rialzo dello 0,26% - TommyBrain : SinistraInRete:Domenico Moro: La crisi in Ucraina e la tendenza alla guerra degli Stati Uniti e della NATO -