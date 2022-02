Crisi in Ucraina: "Un'invasione è un'invasione, ed è in corso", dice Washington (Di martedì 22 febbraio 2022) Le due immagini si sono fissate in parallelo: Vladimir Putin seduto alla scrivania firma il decreto di riconoscimento dell’indipendenza delle repubbliche di Luhanks e Donetsk, nell’est dell’Ucraina; seduto alla scrivania dello studio ovale, Joe Biden firma l’ordine esecutivo che proibisce nuovi investimenti, commerci e finanziamenti da parte di entità americane con persone che operano nelle cosiddette repubbliche popolari del Donbas. “Queste misure sono separate e in aggiunta alle altre misure sanzionatorie che stiamo preparando assieme ai nostri alleati se la Russia dovesse operare un’ulteriore invasione in Ucraina”, ha precisato Jen Psaki, la portavoce della Casa Bianca. Il presidente americano Biden ha reagito subito alla dichiarazione di Putin, ma c’è da qualche giorno tra i suoi una certa cautela nel definire ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 22 febbraio 2022) Le due immagini si sono fissate in parallelo: Vladimir Putin seduto alla scrivania firma il decreto di riconoscimento dell’indipendenza delle repubbliche di Luhanks e Donetsk, nell’est dell’; seduto alla scrivania dello studio ovale, Joe Biden firma l’ordine esecutivo che proibisce nuovi investimenti, commerci e finanziamenti da parte di entità americane con persone che operano nelle cosiddette repubbliche popolari del Donbas. “Queste misure sono separate e in aggiunta alle altre misure sanzionatorie che stiamo preparando assieme ai nostri alleati se la Russia dovesse operare un’ulteriorein”, ha precisato Jen Psaki, la portavoce della Casa Bianca. Il presidente americano Biden ha reagito subito alla dichiarazione di Putin, ma c’è da qualche giorno tra i suoi una certa cautela nel definire ...

