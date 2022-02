(Di martedì 22 febbraio 2022) commenta 'Le infezioni didall'dellasono 211.390, in aumento del 10,6% rispetto a dicembre. I decessi sono 823, 12 in più rispetto all'ultimo monitoraggio ma ...

Advertising

ItaliaOggi : Covid: Inail, a gennaio denunciati oltre 16mila contagi, record da fine 2020 - davidvienne31 : RT @MediasetTgcom24: Covid, Inail: 211mila contagi origine professionale da inizio pandemia #dicembre #fine2021 #31gennaio - MediasetTgcom24 : Covid, Inail: 211mila contagi origine professionale da inizio pandemia #dicembre #fine2021 #31gennaio… - infoitinterno : Covid: Inail, 211mila contagi origine professionale da inizio pandemia - infoitinterno : COVID: INAIL, A GENNAIO OLTRE 16MILA CONTAGI SU LAVORO -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Inail

RaiNews

I contagi sul lavoro da- 19 denunciati all'alla data del 31 gennaio 'sono 20.344 in più rispetto al monitoraggio di fine 2021 (+10,6%), %), di cui 16.779 riferiti al primo mese del 2022'.... il Consiglio dei ministri ha approvato un fondo da 15 milioni di euro per gli indennizzi alle famiglie dei medici morti per. L'indennizzo riguarda i medici non convenzionati, cioè ...I contagi sul lavoro da Covid-19 denunciati all'Inail alla data del 31 gennaio sono 20.344 in più rispetto al monitoraggio di fine 2021 (+10,6%), di cui 16.779 riferiti al primo mese del 2022, 3.169 a ...A colpire è proprio il mese di gennaio: i contagi Covid sul lavoro denunciati all’Inail al 31 gennaio sono 20.344 in più rispetto al monitoraggio di fine 2021 (+10,6%), di cui 16.779 riferiti al primo ...