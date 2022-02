Atp Santiago 2022 | programma | orari e ordine di gioco mercoledì 23 febbraio

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Il, glie l’didel torneo Atp 250 diper la giornata di23. Sulla terra rossa cilena aprirà le danze il derby tutto albiceleste tra il giovane Sebastian Baez ed il qualificato Juan Ignacio Londero. A seguire scenderà in campo un altro argentino, Facundo Bagnis, finalista della passata edizione. Sarà opposto all’ostico boliviano Hugo Dellien. Successivamente la sfida più prestigiosa della giornata, quella tra il brasiliano Thiago Monteiro ed il quarto tennista argentino inovvero Federico Delbonis. Chiuderanno la scena Carlos Taberner ed Albert Ramos-Vinolas, vincitore due settimane fa in quel di Cordoba. I due si affronteranno in un classico derby ...

SANTIAGO (CILE) (ITALPRESS) - Sebastian Baez supera il primo turno nel "Chile Dove Man+Care Open", torneo Atp 250 dotato di un montepremi di 546.340 dollari che si sta disputando sui campi in terra ro ... Il tennista azzurro è stato sconfitto dal serbo con il punteggio di 7-5, 6-1. Continua il suo momento no, nel 2022 non ha ancora vinto ...