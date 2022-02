Zwap | la LinkedIn sarda va oltre con l’Intelligenza Artificiale

(Di lunedì 21 febbraio 2022) di Francesco Garibaldi7.000 utenti in Italia distribuiti in più di 400 città italiane e un network in continua espansione., start-up italiana con base in Sardegna (ad Alghero), sta cercando di andareil paradigma del più classiconel supportare professionisti con interessi e obiettivi di business affini (soprattutto nel campo del digitale) a connettersi e a trovare anche nuove opportunità di lavoro. Lo fa sfruttando algoritmi di Intelligenzache analizzano le passioni e le ambizioni professionali degli user consentendo loro, in base agli orari e giorni indicati, di condividere progetti e scambiare idee con video-meeting one-to-one. Obiettivo? Allargare la propria rete di conoscenze e creare piccole community settoriali, generando connessioni autentiche e ...

Infatti, il tasso di risposta su LinkedIn è molto basso, i messaggi a nuove persone vengono visti ... E' così che abbiamo pensato a Zwap: di fatto abbiamo voluto costruire la piattaforma che avremmo ... C'è già chi parla di un'alternativa a LinkedIn, ma la verità è che la finalità è diversa. Zwap è, infatti, la prima piattaforma professionale in cui persone con interessi e obiettivi di business ... Una start-up italiana con base in Sardegna (ad Alghero) che sta cercando di andare oltre il paradigma del più classico LinkedIn.