“Vivere con il Covid” Il piano del Regno Unito

Si chiama "Vivere con il Covid" il piano che annuncerà il premier britannico, Boris Johnson, per porre fine alle limitazioni anti-Covid. Il Consiglio dei ministri del Regno Unito si riunirà lunedì per firmare il decreto, che prevede la revoca dell'auto-isolamento per le persone positive al virus. È molto probabile che sarà approvata anche una riduzione del numero di test effettuati. Come il Regno Unito, anche i governi di Danimarca, Svezia e Australia – che dopo due anni apre i confini – cominciano a rallentare le misure di contenimento del Covid. "Non dico che dobbiamo abbandonare la prudenza – ha detto Johnson alla Bbc -, ma adesso è il momento per tutti di riprendere fiducia". Gli esperti sanitari britannici avvertono che, sebbene ...

