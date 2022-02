Viabilità Roma Regione Lazio del 21-02-2022 ore 18:15 (Di lunedì 21 febbraio 2022) Viabilità DEL 21 FEBBRAIO 2022 ORE 18:05 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio APRIAMO CON L’A1 FIRENZE Roma DOVE AL MOMENTO A CAUSA DI LAVORI IN DIREZIONE FIRENZE ABBIAMO UNA CODA DI 4KM, IN AUMENTO TRA ORVIETO E FABRO, MENTRE A CUSA DI UN INCIDENTE ABBIAMO CODE IN SENSO OPPOSTO CODE PER INCIDENTE ANCHE SULLA PONTINA, ALTEZZA SPINACETO DIREZIONE EUR SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA VIA LAURENTINA E DIRAMAZIONE Roma SUD IN INTERNA CODE TRA LA TIBURTINA E LA PRENESTINA RALLENTMANETI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA FIORENTINI E AL RACCORDO IN USCITA DALLA CAPITALE CODE PER TRAFFICO INTENSO SU VIA TIBURTINA DAL RACCORDO A TIVOLI TERME NELLE DUE DIREZIONI CODE PER TRAFFICO INTENSO ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 21 febbraio 2022)DEL 21 FEBBRAIOORE 18:05 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON L’A1 FIRENZEDOVE AL MOMENTO A CAUSA DI LAVORI IN DIREZIONE FIRENZE ABBIAMO UNA CODA DI 4KM, IN AUMENTO TRA ORVIETO E FABRO, MENTRE A CUSA DI UN INCIDENTE ABBIAMO CODE IN SENSO OPPOSTO CODE PER INCIDENTE ANCHE SULLA PONTINA, ALTEZZA SPINACETO DIREZIONE EUR SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA VIA LAURENTINA E DIRAMAZIONESUD IN INTERNA CODE TRA LA TIBURTINA E LA PRENESTINA RALLENTMANETI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA FIORENTINI E AL RACCORDO IN USCITA DALLA CAPITALE CODE PER TRAFFICO INTENSO SU VIA TIBURTINA DAL RACCORDO A TIVOLI TERME NELLE DUE DIREZIONI CODE PER TRAFFICO INTENSO ...

