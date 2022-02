Una Fondazione in memoria dell’ambasciatore Luca Attanasio (Di martedì 22 febbraio 2022) Per tenere vivo il ricordo di Luca Attanasio, l’ambasciatore ucciso un anno fa in un attacco nell’est della Repubblica democratica del Congo (Rdc) – dov’era titolare – nasce la Fondazione Mama Sofia. L’iniziativa, presieduta dalla moglie Zakia Seddiki e che annovera tra i fondatori il Segretario generale del ministero degli Affari esteri, ambasciatore Ettore Francesco Sequi, si ispira al lascito morale e spirituale di Luca che, con la moglie Zakia, diede vita in Congo all’associazione che porta lo stesso nome. La missione della Fondazione, si legge in un comunicato della Fondazione, è quella di promuovere valori e iniziative di pace, giustizia e solidarietà tra i popoli mediante attività di interesse sociale ed opere di informazione, istruzione e formazione alla cultura della ... Leggi su strumentipolitici (Di martedì 22 febbraio 2022) Per tenere vivo il ricordo di, l’ambasciatore ucciso un anno fa in un attacco nell’est della Repubblica democratica del Congo (Rdc) – dov’era titolare – nasce laMama Sofia. L’iniziativa, presieduta dalla moglie Zakia Seddiki e che annovera tra i fondatori il Segretario generale del ministero degli Affari esteri, ambasciatore Ettore Francesco Sequi, si ispira al lascito morale e spirituale diche, con la moglie Zakia, diede vita in Congo all’associazione che porta lo stesso nome. La missione della, si legge in un comunicato della, è quella di promuovere valori e iniziative di pace, giustizia e solidarietà tra i popoli mediante attività di interesse sociale ed opere di informazione, istruzione e formazione alla cultura della ...

Advertising

StrumentiP : #ChiSale Una Fondazione in memoria dell’ambasciatore Luca Attanasio - PavelSubero : RT @AlexaMargaRevo: In una bella manifestazione di #SolidaridadConSaab, i leader dell'Unione dei Giovani Comunisti dell'Habana hanno partec… - geniuslawyer : RT @AlexaMargaRevo: In una bella manifestazione di #SolidaridadConSaab, i leader dell'Unione dei Giovani Comunisti dell'Habana hanno partec… - luciferoesiste : RT @osamundR: ????????IL 22/2/22 sarà un evento da una volta ogni 248 anni. ?? Plutone sarà congiunto (ritorno) agli Stati Uniti. ?? L'ultima v… - _V1111V_ : RT @osamundR: ????????IL 22/2/22 sarà un evento da una volta ogni 248 anni. ?? Plutone sarà congiunto (ritorno) agli Stati Uniti. ?? L'ultima v… -