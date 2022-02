Ucraina: Lupi, 'Di Maio riferisca in Parlamento' (Di lunedì 21 febbraio 2022) Roma, 21 feb. (Adnkronos) - "I recenti e preoccupanti sviluppi della crisi Ucraina, con Putin che riconosce il Donbass e Macron che convoca il Consiglio nazionale di difesa, impongono un aggiornamento al Parlamento. Chiediamo al ministro Di Maio di riferire immediatamente in Aula alla Camera”. Lo chiede il presidente di Noi con l'Italia Maurizio Lupi. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 21 febbraio 2022) Roma, 21 feb. (Adnkronos) - "I recenti e preoccupanti sviluppi della crisi, con Putin che riconosce il Donbass e Macron che convoca il Consiglio nazionale di difesa, impongono un aggiornamento al. Chiediamo al ministro Didi riferire immediatamente in Aula alla Camera”. Lo chiede il presidente di Noi con l'Italia Maurizio

Advertising

TV7Benevento : Ucraina: Lupi, 'Di Maio riferisca in Parlamento' - - ggramaglia : Buongiorno. Gli Highlights della Settimana su - RadioRadicale : I riflessi geopolitici ed economici della crisi russo-#ucraina: intervista a @Maurizio_Lupi di @noiconitalia - ParliamoDiNews : Lupi: `Su giustizia Parlamento applaude Mattarella ma non agisce. Referendum sarà fondamentale` – Libero Quotidiano… - 2021Reinvictus : @Poghos2003 @jacopo_iacoboni Pigli per il culo? Benaltrismo un cazzo, idiota -