Sorpresa alla London Fashion Week | la passerella è stata invasa da tentacoli alieni

Leggi su periodicoitaliano

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Queste modelle si sono ritrovate a sfilare incon vestiti letteralmente fuori da questo mondo, che di certo non sembrerebbero strani se tratti dal film di fantascienza ‘La guerra dei mondi’. LEGGI ANCHE => Fan sfegatato si fa tatuare la maglia della sua squadra del cuore: non crederete quanto gli è coquesta follia… È successotutt’ora in corso, iniziata il 18 Febbraio e che avrà fine tra un paio di giorni, il 22 Febbraio. A presentare la bizzarra collezione è stato Jack Irving, uno stilista e costumista britannico. Secondo quanto riportato dpagina internet dell’artista, Irving ha iniziano la sua carriera di costumista nella sua città natale di Blackpool, ed è stato particolarmente affascinato dal mondo ...