Rudy Zerbi invade lo spazio di Gio Montana e la Pettinelli sbotta: “Sei uno stronz* quaquaraquà” (Di lunedì 21 febbraio 2022) Un day time infuocato quello che i telespettatori di Canale 5 hanno visto oggi. Parte di questa puntata del day time di Amici 21 è stata dedicata a Gio Montana e alla sua crisi post puntata. Il cantante voluto fortemente da Anna Pettinelli che a un mese dal serale ha deciso di dargli un banco, si è esibito senza entusiasmare , sbagliando anche le parole del suo inedito. Una esibizione che lo ha fatto stare male e che ha provocato una forte reazione. Anna Pettinelli ha deciso di convocarlo e il suo allievo ha cercato di spiegare i motivi per i quali non ha riuscito a dare il massimo. I due però sono stati interrotti dall’entrata di Rudy Zerbi che ha puntato il dito contro la Pettinelli e l’ha accusata di aver portato Gio al crollo, emotivo e non solo. La maestra non ci sta e non ha ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 21 febbraio 2022) Un day time infuocato quello che i telespettatori di Canale 5 hanno visto oggi. Parte di questa puntata del day time di Amici 21 è stata dedicata a Gioe alla sua crisi post puntata. Il cantante voluto fortemente da Annache a un mese dal serale ha deciso di dargli un banco, si è esibito senza entusiasmare , sbagliando anche le parole del suo inedito. Una esibizione che lo ha fatto stare male e che ha provocato una forte reazione. Annaha deciso di convocarlo e il suo allievo ha cercato di spiegare i motivi per i quali non ha riuscito a dare il massimo. I due però sono stati interrotti dall’entrata diche ha puntato il dito contro lae l’ha accusata di aver portato Gio al crollo, emotivo e non solo. La maestra non ci sta e non ha ...

Advertising

AmiciUfficiale : Luigi, insieme ad Alex, è arrivato ultimo nella classifica GARA COVER giudicata da Emma e il prof Rudy Zerbi prima… - AmiciUfficiale : Il prof Rudy Zerbi vuole che LDA faccia suo il palco di #Amici21 e superi le sue paure, per questo gli chiede di ca… - siateliberi_ : RT @solostarebene: questa è una Rudy zerbi hate page - milamentosempre : Rudy Zerbi hai proprio rotto il cazzo non ti sopporta più nessuno sei diventato proprio pesante e lo sappiamo tutti… - loutomli__ : Vorrei capire cosa aspettano per mandar fuori rudy zerbi #Amici21 -