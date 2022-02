Quarta dose vaccino, Ricciardi: “Prossimo step per anziani e fragili” (Di lunedì 21 febbraio 2022) (Adnkronos) – Dopo il via libera della Quarta dose del vaccino anti Covid per gli immunodepressi, “il Prossimo step sarà sicuramente un allargamento ad anziani e fragili, sia per malattia che età. Poi, molto probabilmente, si dovrà proseguire con personale sanitario, con medici e infermieri. E’ un possibile percorso su cui bisognerà meditare bene”. Lo ha detto all’Adnkronos Salute Walter Ricciardi, docente di Igiene all’università Cattolica e consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza. Non è una questione che si pone solo a livello nazionale, “in Inghilterra – ha sottolineato Ricciardi – hanno appena approvato la Quarta dose per gli ultra 75enni. E in Israele è già stata approvata per ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 21 febbraio 2022) (Adnkronos) – Dopo il via libera delladelanti Covid per gli immunodepressi, “ilsarà sicuramente un allargamento ad, sia per malattia che età. Poi, molto probabilmente, si dovrà proseguire con personale sanitario, con medici e infermieri. E’ un possibile percorso su cui bisognerà meditare bene”. Lo ha detto all’Adnkronos Salute Walter, docente di Igiene all’università Cattolica e consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza. Non è una questione che si pone solo a livello nazionale, “in Inghilterra – ha sottolineato– hanno appena approvato laper gli ultra 75enni. E in Israele è già stata approvata per ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Dopo la fine dello stato di emergenza, resteranno ancora le mascherine al chiuso e il Green pass. Si pensa alla qua… - Adnkronos : Vaccino covid, Ricciardi: “Quarta dose probabile in autunno”. - fattoquotidiano : Quarta dose: “tra il possibile e il probabile' - pentagram54 : RT @AStramezzi: E poi 5ª, 6ª, 7ª e 8ª….. Vaccino covid, Ricciardi: 'Quarta dose per tutti in autunno' - - RomanatoM : RT @Camillamariani4: 'La quarta dose entro l'estate' Ma di grazia, scusate, quando è che basta farsi bucare? -