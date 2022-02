Patto per Napoli, tutte le cifre: dagli aumenti Irpef ai crediti non riscossi (Di lunedì 21 febbraio 2022) L'aumento dell'addizionale Irpef, una nuova tassa sugli imbarchi, due miliardi di crediti non riscossi e il tesoretto degli immobili da vendere. Sono alcune voci indicate... Leggi su ilmattino (Di lunedì 21 febbraio 2022) L'aumento dell'addizionale, una nuova tassa sugli imbarchi, due miliardi dinone il tesoretto degli immobili da vendere. Sono alcune voci indicate...

Advertising

TeresaBellanova : Non ho mai fatto la vittima ma la mia vita è stata stravolta per insulti e minacce che ho dovuto subire solo per av… - toscanalibri : #Massa città che legge. Presentazione del #PattoperlaLettura il 25 febbraio - Marisab79879802 : RT @liliaragnar: Accordi del 1990 per la riunificazione della #Germania: la #Russia ACCONSENTI' a patto che la #NATO non si espandesse nel… - Agostino35 : Un amico mi ha detto che ha fatto un patto col figlio di 5 anni 'la domenica si gioca col papà solo dopo il caffè'… - BearziCinzia66 : RT @liliaragnar: Accordi del 1990 per la riunificazione della #Germania: la #Russia ACCONSENTI' a patto che la #NATO non si espandesse nel… -