Napoli, un difensore argentino torna di moda (Di lunedì 21 febbraio 2022) Marcos Senesi non è un nome nuovo a Napoli. Il difensore argentino di proprietà del Feyenoord è seguito dal club partenopeo... Leggi su calciomercato (Di lunedì 21 febbraio 2022) Marcos Senesi non è un nome nuovo a. Ildi proprietà del Feyenoord è seguito dal club partenopeo...

Advertising

infoitsalute : Infortunio Lovato, Mazzarri convoca il difensore: sarà a disposizione per il Napoli - Bertolca10 : Dalla Liga, occhi puntati di #DiLorenzo, finito nel mirino dei Colchoneros di Simeone, a detta dell'agente del dife… - g_acquistapace : @Budulacci70 Dopo il fuorigioco di #Giroud, a terra steso da un difensore, sul gol di Kessie al Napoli vale tutto. Segnalato dal Var - CagliariNews24 : Infortunio Lovato, Mazzarri convoca il difensore: sarà a disposizione per il Napoli - Calcio_Casteddu : ???? Rientra il difensore ? #Nandez sempre out ?? Ecco la lista dei convocati anti #Napoli #CagliariNapoli #Convocati… -