Milan, Leao può sorridere: nessuna multa da pagare allo Sporting (Di lunedì 21 febbraio 2022) . L'attaccante portoghese rasserenato Ci sarebbero novità importanti sul caso Leao-Sporting Lisbona. Il Lille sarebbe ritenuto responsabile, e incaricato di pagare la sanzione alla squadra lusitana. Questo è quanto scrive il media portoghese Record: «Il Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS), con sede in Svizzera, ritiene che il Lille sia responsabile in solido del pagamento del risarcimento allo Sporting da parte di Rafael Leão». ?? …— Rafael Leão (@RafaeLeao7) February 21, 2022 Proprio l'attaccante del Milan si è lasciato andare a un messaggio di grande serenità sui social. L'articolo proviene da Calcio News 24.

