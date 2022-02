Juventus | spavento per incidente Rabiot in allenamento

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Juventus spavento

... a maggior ragione ora che Adam Ounas , superato loper i problemi al cuore accusati dopo ... Stavolta qualcosa sembra diverso: forse perché di mezzo non c'è lacannibale di turno ma ...Ma per fortuna nulla di preoccupante, solo un grande. La spiegazione di Oriana Sabatini La stessa Oriana ha deciso di riderci su e nel video ha scritto: "Sempre con successo", taggando ...La Juventus rischia di dover far a meno di Rabiot per il resto della stagione? Andiamo a vedere cosa è successo in allenamento.Reduce dalla vittoria all’ultimo respiro contro il Manchester City, il Tottenham di Antonio Conte si è definitivamente rilanciato per un posto in zona Champions League. Il successo in casa della capol ...