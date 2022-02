Gaffe di Eleonora Daniele in diretta tv | il pubblico stenta a crederci | bufera sui social

(Di lunedì 21 febbraio 2022)è stata protagonista di unache ha fatto insorgere il popolo dei. Cos’ha fatto la conduttrice? Storie Italiane è uno dei programmi di maggior successo trasmessi dalla Rai. Ogni giorno, difatti sono milioni i telespettatori che si collegano al televisore per ascoltare le vite e i retroscena degli ospiti della conduttrice L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Gaffe Eleonora

Non pochi telespettatori di Storie Italiane , contenitore mattutino di Rai1 condotto daDaniele , si sono accorti di una pesantedella presentatrice veneta nel corso della puntata di oggi, lunedì 21 febbraio 2022. Ecco di cosa si è trattato e perché la conduttrice 45enne è ......del tronista Dopo aver dato spazio al Trono Over , la conduttrice della trasmissione pomeridiana di Canale 5 invita Luca Salatino a sedersi al centro studio. Dopo l'eliminazione di, ...Eleonora Daniele è stata protagonista di una gaffe che ha fatto insorgere il popolo dei social. Cos'ha fatto la conduttrice?La conduttrice veneta è stata protagonista di una gaffe che non è sfuggita a molti telespettatori: cosa è successo ...