Classifica Atp: Berrettini si conferma al 6° posto e Sinner al 10° (Di lunedì 21 febbraio 2022) L’Italtennis mantiene due giocatori nella top ten, sono stabili anche Sonego (21°) e Fognini (38°). Un passo indietro Musetti (58°), risale due gradini Cecchinato (90°), mentre perde 35 posizioni Mager che si ritrova n.102. Travaglia recupera sette posti (110), ne perde uno Seppi (124). Best ranking per Agamenone, Cobolli, Moroni, Pellegrino e Nardi Leggi su federtennis (Di lunedì 21 febbraio 2022) L’Italtennis mantiene due giocatori nella top ten, sono stabili anche Sonego (21°) e Fognini (38°). Un passo indietro Musetti (58°), risale due gradini Cecchinato (90°), mentre perde 35 posizioni Mager che si ritrova n.102. Travaglia recupera sette posti (110), ne perde uno Seppi (124). Best ranking per Agamenone, Cobolli, Moroni, Pellegrino e Nardi

Advertising

livetennisit : Classifica ATP Italiani: Gianluca Mager perde 35 posti ed esce dalla top 100 - unchimico : RT @danielelozzi: Il prossimo lunedì POTREBBE esserci il sorpasso tra #Medvedev e #Djokovic in testa alla classifica ATP. Per darvi la port… - DropShotPlay : RT @danielelozzi: Il prossimo lunedì POTREBBE esserci il sorpasso tra #Medvedev e #Djokovic in testa alla classifica ATP. Per darvi la port… - danielelozzi : Il prossimo lunedì POTREBBE esserci il sorpasso tra #Medvedev e #Djokovic in testa alla classifica ATP. Per darvi l… - whoisvrgl : @Guido17595958 @PitSam7 Ti faccio una semplice domanda: in futuro vedi Musetti davanti ad Alcaraz? Sinner, per me… -