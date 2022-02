Caso Leao | l’avvocato spiega | “Non è stato assolto | ma non può pagare”

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Ludovic Delachet, ex avvocato Fifa ed esperto in diritto sportivo, hato la situazione che coinvolge Rafael. Il chiarimento

C'è un ulteriore svolta, forse definitiva, nel contenzioso che lega il calciatore del Milan Rafaele lo Sporting Lisbona, club di appartenenza del portoghese fino al 2018., al momento giocatore del Milan, nel 2018 era passato al Lille dopo essersi svincolato unilateralmente dal contratto che aveva con lo Sporting. Dopo il ricorso del club portoghese, il TAD - il ...Il Tas si è espresso sul- Sporting Lisbona , come anticipa il portoghese Record . Non sarà il giocatore del Milan a dover risarcire con 16,5 milioni di euro lo Sporting Lisbona per aver rescisso unilateralmente il ...Sarà il Lille a dover versare la penale di 20 milioni allo Sporting Lisbona, per il caso Leao, che nel 2018 passò dai portoghesi ai francesi con lo status di svincolato.Come spesso accade, specie in questioni giuridiche che hanno diverse estrazioni, arrivano degli importanti punti di rettifica su quanto è emerso in merito alla questione Leao-Sporting ...