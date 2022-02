Capelli autunno inverno 2022/2023: secondo le passerelle di Londra saranno lisci (Di lunedì 21 febbraio 2022) Se i trend avvistati sulle passerelle di Londra hanno chiarito qualcosa, è che i Capelli dell’autunno inverno 2022/2023 saranno lisci. Lunghe o corte, con frangia o ciuffo laterale sulle chiome della prossima stagione non vedremo l’ombra di un’onda. L’unica concessione saranno le flicked ends, le punte leggermente all’insù di ispirazione anni ’90. Halpern ne ha fatto un tratto distintivo in passerella. Perché l’AI 2022/2023 non sarà fatto solo di chiome liscissime, ma anche di Capelli ispirati al passato. Non tramontano, infatti, le vibes anni ’70 delle frange, le pieghe anni ’90 e i tagli lunghi ispirati al primo decennio del Duemila. Abbinamenti ... Leggi su amica (Di lunedì 21 febbraio 2022) Se i trend avvistati sulledihanno chiarito qualcosa, è che idell’. Lunghe o corte, con frangia o ciuffo laterale sulle chiome della prossima stagione non vedremo l’ombra di un’onda. L’unica concessionele flicked ends, le punte leggermente all’insù di ispirazione anni ’90. Halpern ne ha fatto un tratto distintivo in passerella. Perché l’AInon sarà fatto solo di chiomessime, ma anche diispirati al passato. Non tramontano, infatti, le vibes anni ’70 delle frange, le pieghe anni ’90 e i tagli lunghi ispirati al primo decennio del Duemila. Abbinamenti ...

Advertising

Cosmopolitan_IT : Recap per immagini dei migliori tagli con frangia visti sulle passerelle FW 2022/2023 - lillydessi : Tagli con frangia autunno inverno 2022 2023, i migliori - Cosmopolitan - ChemtrailsRoma : @PLDC09710726 In autunno in culo e foco a li capelli a sti buffoni - VanityFairIt : Storie di ombretti azzurri, fasce tra i capelli e unghie affilatissime. Questi (e altri) i best look avvistati sull… - Maryro71 : @HoaraBorselli Peccato che il diritto al lavoro è già stato negato da molti mesi ai sanitari, insegnanti, FFOO, su… -