Calcio | Sabatini ' Col Milan abbiamo capito di essere una squadra'

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Il ds della Salernitana: "Nicola ha avuto un impatto fenomenale" ROMA - "Eravamo in cerca di un presupposto, cioè capire se un gruppo di calciatori assemblato in pochi giorni potesse diventare una ...

Advertising

sportface2016 : #Salernitana, le parole di #Sabatini: 'Contro il Milan abbiamo capito che possiamo salvarci' - loff2 : @PressingReal Siete sei matti, ignoranti!?? gente che vive di calcio e non capisce niente di calcio!Mi avete fatto r… - VincenzoPecchi1 : @jerryscottismo Benatia castan Pjanic de rossi strootman in aggiunta nainggolan + totti a lanciare gervinho Ora… - Neil18722810 : @passioneasr Ah, scusa. Insultavamo anche Paredes (e Sabatini x averlo acquistato e decantato) e insultiamo tuttora… - fabbianorozzang : RT @ValotiRiccardo: 'Spalletti ha fatto bel calcio a Roma' 'SENZA MOMO E RAGGIA NDO ANNAVA!' 'Salah e Nainngolann comprati da Pallotta' 'NO… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Sabatini

Spero di restare anche dopo, mi stanno riempiendo di affetto e ne ho bisogno", ha aggiunto, che ha speso belle parole per la città campana. . spf/pdm/red 21 - Feb - 22 09:58 21 febbraio 2022? E' una leggenda del. E' dotato di intelligenza, capacità e professionalità. Lui oggi è il dominus della squadra e speriamo bene'.ITALIANO - 'Io sono l'ultimo arrivato quindi ...Il ds della Salernitana: 'Nicola ha avuto un impatto fenomenale' ROMA (ITALPRESS) - 'Eravamo in cerca di un presupposto, cioè capire se un gruppo ...Multa in vista per Zaniolo ed El Shaarawy. Il primo è stato ripreso senza mascherina in un locale vicino all'Olimpico sabato sera dopo la partita ...